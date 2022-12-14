Франция призвала Азербайджан без предусловий восстановить движение по Лачинскому коридору. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном МИД Франции заявлении.

«Франция осуждает препятствование движению транспорта по коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах, что имеет серьезные гуманитарные последствия для местного населения. Франция призывает к восстановлению доступа и поставок в Нагорный Карабах без предварительных условий, с соблюдением прав проживающего там населения» — говорится в заявлении.

МИД Франции также напомнил, что необходимо соблюдать положение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому «Азербайджанская Республика обязуется гарантировать безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».Как ранее сообщал «Арменпресс», превращение гражданского населения Нагорного Карабаха в мишень посчитал недопустимым и Госдеп США.