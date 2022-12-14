Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян представил ситуацию в стране, находящейся в блокаде, он отметил, что эта ситуация продолжается уже более 48 часов. Как сообщает «Арменпресс», Рубен Варданян обратился к арцахцам:

«Я горжусь тем, что я с Вами. Я действительно вижу единство. Паники нет, люди действительно готовы бороться, и это меня воодушевляет. У меня не было сомнений, но теперь я больше уверен в том, что мы победим», — сказал он.

Рубен Варданян заявил, что принято решение ежедневно передавать информацию, так сказать из первых рук, представляя ситуацию, так как противник использует различные средства для распространения ложной информации и слухов.

«Есть несколько очень важных вопросов. Вопрос номер один — топливо. Мы не знаем, сколько продлится эта блокада, мы не знаем, сколько времени потребуется на доставку топлива, этим мы сейчас занимаемся. Именно поэтому мы ввели режим жесткой экономии для всех, включая правительство и госведомства. Мы сохранили особый режим только для особых служб: скорой помощи, транспорта и др.», — сообщил Рубен Варданян.

Второй важный вопрос, по словам Варданяна, касается людей, которых разлучили.

«К сожалению, среди них есть дети, которые поехали на «Детское Евровидение 2022» или на другие мероприятия, и теперь не могут вернуться в Арцах. Хочу заверить, что мы делаем все возможное для создания им максимально нормальных условий, даже экскурсии. Я очень благодарен мэру Гориса за это. Есть люди, которые выехали в Армению на лечение или по другим причинам, и теперь у них проблемы с проживанием и с деньгами. Мы собираем всю эту информацию, обрабатываем ее и максимально оперативно решаем все вопросы. Может быть, о каких-то случаях мы не узнаем, поэтому тех, кто оказался в такой ситуации, просим звонить на номер 119», — сказал Рубен Варданян.

Он подчеркнул, что Арцах готов к переговорам, если они будут приемлемы для всех сторон.«Мы прекрасно понимаем проблемы, с которыми сталкиваются российские миротворцы, однако настаиваем на том, чтобы дорога была открыта. С другой стороны, ситуация очень напряженная, и я еще раз призываю вас не поддаваться на провокации и слухи. Мы сделаем все, чтобы ситуация разрешилась в нашу пользу», — заключил Рубен Варданян.