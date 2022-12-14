Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян обратилась во Всемирную организацию здравоохранения, ожидая быстрого реагирования должностных лиц организации на назревающую в Арцахе гуманитарную катастрофу в результате закрытия Азербайджаном Лачинского коридора.

«Арменпресс» сообщили об этом в Министерстве здравоохранения Армении.

Анаит Аванесян об этой проблеме написала и в своем микроблоге в Twitter. «Из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора армяне Арцаха сталкнулись с кризисом в области здравоохранения. Людей с неотложными медицинскими проблемами не могут перевезти в Ереван, доставка лекарств и гуманитарной помощи населению стала невозможной», — написала Анаит Аванесян.