Враждебные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе достойны осуждения. Об этом на своей странице в Twitter написал конгрессмен США, сопредседатель комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне.

«Враждебные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе достойны осуждения. Блокирование азербайджанцами единственной дороги, соединяющей народ Арцаха с Арменией, представляет огромную опасность для беззащитного населения», — как сообщает «Арменпресс», написал Фрэнк Паллоне.

Он также представил заявление сопредседателей комиссии по армянским вопросам Конгресса США, в котором осуждаются агрессивные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее Палоне призвал Госдепартамент США и Совет ООН по правам человека принять меры для спасения армянского пленного Вигена Эулджекяна и других армянских военнопленных.«Азербайджан уже более двух лет незаконно держит в плену армянского пленного Вигена Эулджекяна. Режим Алиева проявил к нему бесчеловечное отношение и допустил различные нарушения прав человека», — написал конгрессмен США.