Старший аналитик Европейского фонда Карнеги Томас де Ваал обратился к закрытию Азербайджаном Лачинского коридора и блокированию поставок газа в Арцах. Как сообщает «Арменпресс», он выразил обеспокоенность тем, что мы стоим на пороге нового серьезного военного конфликта.

«Ситуация ухудшилась после сообщения о блокировании подачи газа карабахским армянам, что приведет к гуманитарному кризису. Возрастают и реакции и беспокойство Запада», — написал Томас де Ваал на своей странице в Twitter.

Раннее де Ваал представил ситуацию, выразив опасение, что ситуация между Арменией и Азербайджаном снова может перерасти в военный конфликт.

«Азербайджанские так называемые экологи, определенно, направленные туда бакинским правительством, перекрыли дорогу Лачина, следовательно, и передвижение местных армян», — написал он.

По его мнению, недавние переговоры при посредничестве ЕС достигли определенного прогресса, в результате которых стороны объявили о подписании мирного договора, «однако нет какого-либо согласия относительно будущего армянства Карабаха».«Азербайджан, находящийся сегодня в доминирующем положении, показал, что применит силу для достижения уступок. Думаю, Алиев хочет заключить мирное соглашение, а не начинать новую войну, но похоже, что он хочет уступок, на которые армянская сторона пойти не сможет. Существует большая опасность того, что мы стоим на пороге нового серьезного военного конфликта», — написал Томас де Ваал.