В результате блокирования Азербайджаном дороги, соединяющей Арцах с Арменией, и газоснабжения в Республику Арцах возникла нехватка бензина, дизтоплива, жидкого и сжиженного газа.

Как передает «Арменпресс», из Информационного штаба Арцаха сообщают, что для предотвращения топливного кризиса правительство Арцаха договорилось с хозяйствующими субъектами о переходе на режим экономии.

На заправочных станциях в первую очередь будут заправляться машины скорой помощи, общественного транспорта и особых служб.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о механизмах и процедурах предоставления топлива.Граждан призывают использовать топливо экономно и пользоваться транспортными средствами в случае крайней необходимости.