Как передает «Арменпресс», об этом на парламентских слушаниях заявил заместитель председателя постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

«Как вам известно, Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, и в связи с этим сегодня мы проведем внеочередное заседание», — сказал Тунян. Ранее депутат парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян сообщил, что будет инициировано внеочередное заседание НС, в повестке которого будет принятие заявления, осуждающего геноцидальные действия Азербайджана.