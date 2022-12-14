Патовая ситуация работает во вред Азербайджану. Если в первый день это не было заметно, то теперь это очевидно. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал посол Республики Армения по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Реакция международного сообщества — однозначна: Лачинский коридор должен быть немедленно открыт, а газоснабжение — восстановлено», — написал Эдмон Марукян.С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис.

Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом. Вечером 13 декабря азербайджанская сторона прервала и газоснабжение Республики Арцах.