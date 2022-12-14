Национальное собрание Армении призывает Российскую Федерацию осуществить необходимые действия для обеспечения полного выполнения положений трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года в зоне, находящейся под контролем российских миротворцев.

Как сообщает «Арменпресс», проект заявления фракции «Гражданский договор» на внеочередном заседании Национального собрания 14 декабря был представлен руководителем фракции Айком Конджоряном.

В заявлении говорится, что утром 12 декабря 2022 года Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Вновь грубо нарушая положения трехстороннего заявления премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджанской Республики и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, Азербайджан стремится лишить Нагорный Карабах связи с внешним миром.

«Азербайджан долгое время создавал пропагандистские лживые предлоги, чтобы подготовиться к провокации. В результате этой крайне провокационной и взрывоопасной операции жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение. Тысячи людей, в том числе и дети, в этот холод остались на дороге. Многие семьи были разлучены, оказавшись по разные стороны блокады. Больные с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинских услуг. Нарушены поставки продовольствия и других товаров первой необходимости. 120 000 человек фактически стали заложниками», — говорится в проекте заявления.

Также подчеркивается, что вечером 13 декабря Азербайджан перекрыл и вентиль газопровода, поставляющего природный газ в Нагорный Карабах, который он установил после взрыва газопровода 7 марта 2022 года. В создавшейся ситуации школы и детские сады вынуждены прекратить работу, 22 000 детей лишились права на образование.

В результате вышеуказанных действий Азербайджана Нагорный Карабах оказался на грани гуманитарной катастрофы, грубо нарушаются основные права и свободы человека, безопасность нагорно-карабахских армян находится под непосредственной угрозой. Все это является еще одним доказательством того, что Азербайджан взял на вооружение политику геноцида по отношению к армянам Нагорного Карабаха. Периодические нарушения режима прекращения огня и провокации со стороны ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе конкретизируют опасность жизни армян в Нагорном Карабахе. Закрывая Лачинский коридор, Азербайджан прямо нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движение граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору.

«Исходя из сложившейся ситуации, призываем Российскую Федерацию предпринять необходимые действия для обеспечения полного выполнения положений, изложенных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, в зоне, находящейся под контролем российских миротворцев.

Призываем международное сообщество решительно и прямо осудить действия Азербайджана и принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. В сложившейся ситуации крайне необходимо запустить или перезапустить международные механизмы обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.Призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и государств-членов Совета безопасности ООН, направить в Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для мониторинга гуманитарной ситуации», — говорится в проекте заявления.