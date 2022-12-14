В Национальном собрании началось обсуждение проекта заявления о создании Азербайджаном гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, представленного фракцией «Гражданский договор».

Как сообщает «Арменпресс», до начала обсуждения секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян сообщил, что проект заявления оппозиционных фракций в Совете Национального собрания был отклонен, и теперь на обсуждение выносится проект ГД.

Арцвик Минасян заявил, что проект заявления, предложенный ГП, лучше не принимать, поскольку, по мнению депутата, он не исходит из интересов Армении.

Секретарь фракции «Честь имею» Тигран Абрамян отметил, что представленный ГД проект не соответствует военно-политической ситуации, сложившейся вокруг Армении и Арцаха.

«Заявление и та позиция, которую вы выражаете, никоим образом не предотвратит надвигающуюся опасность, они дадут Азербайджану зеленый свет», — сказал Абрамян.Фракции «Айастан» и «Честь имею» заявили, что не будут участвовать в обсуждении проекта.