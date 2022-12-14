Омбудсмены Армении и Арцаха выступили с совместным заявлением, в котором призвали правительства стран, вовлеченных в урегулировании конфликта, и международных акторов использовать все возможные дипломатические средства.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«Единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией и миром, уже два дня перекрыта. Движение людей и товаров преднамеренно прекращено, 120 000 людей — детей, стариков, женщин и мужчин Арцаха оказались в экзистенциальной ловушке.

Из-за блокады 1100 человек, в том числе более 270 детей, не могут вернуться домой. Пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, не могут быть доставлены в Армению для оказания профессиональной помощи. Поставки продуктов питания и медикаментов прекращены.

Под угрозой оказались жизнь, здоровье, средства к существованию, свободное передвижение, образование и другие жизненно важные и неотъемлемые права 120 000 человек.

Вчера в 18:00 азербайджанская сторона перекрыла и подачу газа в Арцах. И это в условиях суровых зимних холодов. Вновь, использовав, опробованный в марте этого года инструмент создания гуманитарной катастрофы. Люди лишены отопления, горячей воды, медицинские учреждения не в состоянии оказывать первичную медицинскую помощь, учебный процесс в учебных заведениях Арцаха остановлен.

Чтобы «гарантировать» свободу сборища азербайджанских «экологов», перегородивших жизненно важную дорогу, туда на автобусах с азербайджанской стороны подвозятся свежие силы «активистов» в штатском. Более того, есть неопровержимые доказательства, что среди людей, перегородивших дорогу, есть и сотрудники азербайджанских спецслужб. Среди участников этого сборища большинство составляют представители «неправительственных организаций», работающих исключительно за счет государственного финансирования.

Параллельно свои задачи неуклонно выполняет и пропаганда ненависти к армянам, поддерживая уровень ненависти азербайджанского общества.

Изо дня в день государственная пропагандистская машина посредством азербайджанской прессы и социальных площадок активизирует заявления по разжиганию гнева и ненависти азербайджанского общества и к российским миротворческим силам.

Обобщенный анализ всех этих фактов с начала декабря и предыдущих случаев обстрела и запугивания гражданского населения независимому наблюдателю раскрывает истинные цели государственной политики Азербайджана, а именно: выселение армян из Арцаха и истребление армянского населения посредством гуманитарного кризиса.В такой ситуации, чтобы предотвратить новый геноцид, мы призываем правительства стран, вовлеченных в урегулирование конфликта, и международных акторов использовать все возможные дипломатические меры для прекращения блокады Арцаха и восстановления газоснабжения, дабы остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу и гарантировать права людей, живущих в Арцахе».