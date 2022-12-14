Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором резко осудил провокацию, совершенную властями Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«Мы решительно осуждаем провокацию, совершенную властями Азербайджана, блокирование дороги, соединяющей Арцах с Арменией, по ложным экологическим мотивам, в результате чего поставлены под угрозу жизненно важные права народа Арцаха. Арцахские армяне оказались перед гуманитарной катастрофой.

Подобные провокационные действия направлены на осуществление этнической чистки, что еще раз демонстрирует антиармянскую политику Азербайджана. Создавшаяся ситуация делает невозможной безопасную жизнь арцахских армян в составе Азербайджана.

Католикос Всех Армян уже направил обращения главам Церквей-сестер, международным и межцерковным организациям, дабы противодействовать этим бесчеловечным действиям Азербайджана и преодолеть катастрофическое гуманитарное положение арцахских армян.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин ожидает, что международное сообщество даст адекватные оценки провокациям Азербайджана, нарушающим основополагающие нормы прав человека, что представляет большую опасность для хрупкого мира и стабильности в регионе.

Мы также призываем Председателя Управления мусульман Кавказа шейха уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде, верного своему гуманитарному призванию, предпринять реальные и объективные шаги для прекращения провокационных действий Азербайджана.Мы молимся, чтобы Всевышний под покровительством Своей десницы сохранил в мире и безопасности страну Арцах, и наш единый и сплоченный народ».