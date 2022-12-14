Ведется работа по организации трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Они смогут погооворить в рамках неформального саммита лидеров СНГ.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что планируется неформальная встреча лидеров государств-участников СНГ, где как минимум трое (лидеров) смогут поговорить хотя бы в кулуарах. Ну как получится, работа еще ведется», — сказал Песков.Ранее стало известно, что неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится в конце декабря. Она пройдет в Санкт-Петербурге.