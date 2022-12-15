В соответствии с регламентом Международного суда ООН Армения сегодня письменно сообщила о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора в последние два дня и нарушении прав народа Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Офис представителя по международным правовым вопросам.

«В то же время Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя применения промежуточных мер в отношении Азербайджана и принуждения последнего разблокировать Лачинский коридор. Мы предоставим дополнительную информацию о текущих правовых процессах и дальнейшем развитии с международными судами», — говорится в сообщении.