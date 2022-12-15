Азербайджан, заявляя, что Нагорного Карабаха не существует, по сути, заявляет, что беженцам некуда возвращаться, что является грубым нарушением не только трехстороннего заявления от 9 ноября, но и гуманитарного права.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись последней провокации Азербайджана по закрытию дороги, соединяющей Арцах с Арменией.

«Постоянные заявления Азербайджана, что Нагорного Карабаха не существует, также являются грубым нарушением трехстороннего заявления», — сказал Пашинян.

Премьер-министр упомянул о нарушениях пункта 6 трехстороннего заявления, касающихся деятельности Лачинского коридора.

Азербайджан также грубо и постоянно нарушает пункт 7 декларации, согласно которому внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих территорий под наблюдением сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«До сих пор представители ООН не могут въехать в Нагорный Карабах из-за препятствий, создаваемых Азербайджаном. До сих пор не решены вопросы вынужденно перемещенных граждан из Гадрутского района Нагорного Карабаха», — подчеркнул Пашинян.

Он процитировал слова из статьи 7 трехстороннего заявления: «Беженцы возвращаются на территорию НК». «Эта формулировка означает, что есть Нагорный Карабах и есть территория НК. И, заявляя, что Нагорного Карабаха не существует, и не соглашаясь с существованием такой территориальной единицы, Азербайджан по сути заявляет, что беженцам некуда возвращаться, что является грубым нарушением не только трехсторонней декларации, но и гуманитарных закона», — подчеркнул премьер-министр Армении.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом. Вечером 13 декабря азербайджанская сторона прервала и газоснабжение Республики Арцах.