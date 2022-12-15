В последние дни гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне обострилась.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан вначале перекрыл Лачинский коридор, а затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом. В результате этих провокационных действий жители Нагорного Карабаха лишены права на свободное передвижение, столкнулись с трудностями в отоплении своих квартир в зимних условиях, тысячи людей, в том числе дети, остались на дорогах, многие семьи невольно разлучены, люди оказались по разные стороны блокады.

Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинских услуг. Нарушены поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости. 120 000 человек фактически взяты в заложники.

Отапливаемые газом школы и детские сады были вынуждены прекратить работу, в результате чего около 22 000 детей лишились права на образование», — сказал премьер.

Никол Пашинян посчитал ситуацию в Нагорном Карабахе гуманитарным кризисом.

«Более того, этот кризис вызван невыполнением Азербайджаном своих международных обязательств. Как уже неоднократно говорилось, закрытие Лачинского коридора является прямым и грубым нарушением Азербайджана трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, на том простом основании, что согласно пункту 6 указанного заявления, Лачинский коридор находится под контролем миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе, а Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Это цитата из заявления от 9 ноября, и это документ, под которым стоит и подпись президента Азербайджана», — подчеркнул Пашинян.