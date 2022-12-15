Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность Армении выполнять положения пункта 9 трехстороннего заявления от 9 ноября, касающегося разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. Премьер-министр подчеркну, что трехстороннее заявление не предусматривает каких-либо ограничений суверенитета РА в этом процессе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении на заседании правительства, коснувшись последних провокаций со стороны Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан постоянно и грубо нарушает 9-й пункт трехстороннего заявления, утверждая, что Республика Армения должна предоставить коридор. «Я уже много раз говорил, что существование любого коридора через территорию Республики Армения в трехстороннем заявлении от 9 ноября не предусмотрено. Такого не предусматривает ни один документ, подписанный РА. Естественно, все те утверждения, что Армения кому-либо давала такое устное обещание, абсурдны, даже невежественны», — заверил Пашинян.

Как раньше, так и сейчас Армения готова реализовать положения 9-го пункта трехстороннего заявления, который касается разблокирования экономических и транспортных связей региона

Премьер-министр также подчеркнул, что Азербайджан грубо нарушает и 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября, в котором говорится, что должен состояться обмен военнопленными, заложниками и другими задержанными лицами.

«Азербайджан до сих пор удерживает и отказывается вернуть в Армению, по меньшей мере, 33 военнопленных, заложников и других задерживаемых лиц, что также является грубым нарушением не только трехстороннего заявления, но и гуманитарного права», — сказал Пашинян.