Нарушения Азербайджаном пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года носят хронический характер. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В первом пункте трехстороннего заявления зафиксировано прекращение огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вопреки этому, незаконные боевые действия Азербайджана проводятся с 13 декабря 2020 года, т.е., через месяц после подписания трехстороннего заявления, в частности, в виде оккупации сел Хин Таг и Хцаберд Нагорного Карабаха. 24 марта 2022 года подразделения ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе, в село Парух в районе горы Караглух, и остаются там по сей день. Подобные боевые действия имели место и до, и после этого, нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе носят регулярный характер.

Оккупация территорий Республики Армения Азербайджаном в результате провокаций 11 мая 2021 года, 14 ноября 2021 года и 13 сентября 2022 года также является грубым нарушением первого пункта трехсторонней декларации. «Ежедневные нарушения режима прекращения огня вдоль армяно-азербайджанской границы также являются грубыми нарушениями положений первого пункта трехстороннего заявления Азербайджана», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, вышеуказанные действия нарушают третий пункт трехстороннего заявления, согласно которому в Нагорном Карабахе формируется линия соприкосновения, под ответственностью миротворческих сил Российской Федерации, дислоцированных в Нагорном Карабахе.