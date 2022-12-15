Азербайджанские «экологические активисты», блокировавшие дорогу Арцах-Армения, напрямую финансируются правительством Азербайджана или организациями, связанными с властями.

Как сообщает «Арменпресс», к такому выводу пришла рабочая группа, созданная при Фонде «Центр права и справедливости «Татоян», подвергнув профессиональному анализу фактические данные о так называемых азербайджанских «лидерах экоактивистов».

По фактическим данным, организации, представляющие «экоактивистов», помимо финансирования правительством Азербайджана, в ряде случаев финансируются и Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым первым вице-президентом и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Кроме того, анализы показывают, что эти азербайджанские «лидеры экологических активистов», блокировавшие дорогу Арцах-Армения, распространяли информацию, фотографии, антиармянские сообщения и пропаганду о семье Алиевых на своих страницах в социальных сетях. Но основной вопрос в том, что они обеспечивают политику правительства Азербайджана.

Фонд «Татоян» представил пример, подтверждающий эти факты.

«Тельман Касымов, являющийся одним из лидеров «акции», на месте перекрытия дороги обращается на армянском языке, призывая жить вместе, но с гордостью на своей странице в Facebook размещает фотографии азербайджанских солдат, бросающих под ноги флаги Армении и Арцаха, и радуется человеческим потерям армянской стороны. Факты доказывают, что на самом деле он является армянофобом, по достоверным источникам, офицером военной специальной разведки, который активно продвигает воинственные заявления президента Азербайджана.

На снимках в соцсетях он открыто показывает свою связь с террористическо-националистической группировкой «Серые волки», с гордостью публикует фото с Рамилем Сафаровым, который топором зарезал спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, и был приговорен к пожизненному заключению в Венгрии

В случае с другими «лидерами» акции зафиксирована такая же картина, реальная на фотографиях.

«Поэтому абсолютно верно утверждение, что блокирование единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, не имеет никакой экологической цели.. Это часть преступной политики Азербайджана по уничтожению арцахских армян, изоляции их от внешнего мира, очередная попытка подавить абсолютно законное право арцахских армян на самоопределение, нарушая все международные законы», — отмечает рабочая группа, созданная при Фонде «Татоян».