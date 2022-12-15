Регулярные нарушения Азербайджана трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, прежде всего, преследуют цель подвергнуть армян Нагорного Карабаха геноциду и лишению Родины.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, коснувшись последних провокаций Азербайджана.

Говоря о нарушениях Азербайджаном ряда положений трехстороннего заявления от 9 ноября, Пашинян сказал. «Наша главная коллективная работа должна заключаться в том, чтобы регулярные нарушения Азербайджаном своих письменных обязательств были удостоены соответствующей международной оценки. Наша дипломатическая служба, внешнеполитические подразделения всех ведомств, парламентская дипломатия, правящая сила, оппозиция, неправительственные организации, представители диаспоры, физические и юридические лица с внешними связями, пользователи социальных сетей должны внести в это свой вклад. Нарушения трехстороннего заявления в первую очередь направлены на то, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах геноциду и изгнанию».

Премьер-министр подчеркнул, что Азербайджан проводит политику Нагорного Карабаха без армян, и подчеркнул важность действий для того, чтобы эта политика получила надлежащую политическую оценку.