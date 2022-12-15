Правозащитник Республики Арцах Гегам Степанян инициировал акции протеста перед посольствами постоянных членов Совета безопасности ООН, аккредитованных в Армении, и армянскими офисами представительств ЕС в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Степанян сообщил на своей странице в Facebook.

«Принимая во внимание четырехдневную полную блокаду Арцаха и прекращение газоснабжения Азербайджаном и возникшую в результате гуманитарную катастрофу в Арцахе, а также неадекватную реакцию международного сообщества на преступное поведение Азербайджана, сегодня, 15 декабря, перед посольствами постоянных членов Совета Безопасности ООН, аккредитованных в Армении, и делегацией ЕС в Армении и офисами ООН в Армении состоятся акции. Оно пройдут по следующему графику:

14:00 — посольство США;

14:30 — посольство Китая;

15:30 — Делегация ЕС;

16:30 — посольство Франции;

17:00 — посольство России.

Затем мы присоединимся к нашим соотечественникам, выражающим свой протест перед Офисом ООН.

Я на всех площадках буду представлять ситуацию в Арцахе и требовать отстаивать важнейший всеобщий принцип прав человека.

Призываю всех своих коллег, выполняющих важнейшую миссию Омбудсмена в Армении и в Арцахе, присоединиться и возглавить акции.

Я призываю и всех своих соотечественников, беспокоящихся о судьбе Арцаха, присоединиться к этим действиям и представить наши требования международному сообществу», — написал Гегам Степанян.