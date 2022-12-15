Итак, Азербайджан под видом экологов посредством своих омоновцев, сподвижников «Серых волков» (террористическая организация, запрещенная во многих странах), да и обычных головорезов, которыми кишит эта страна, уже который день держит в блокаде единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией — Лачинский коридор, одновременно отключая газоснабжение.

Напомним, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации, а Азербайджан должен был гарантировать безопасность движения по этому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обеих направлениях.

И пока мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан к сдержанности и доверию друг другу, дабы подписать мирный договор, начиная с 12 мая 2021 года Азербайджан успел оккупировать 150 квадратных километров суверенной территории независимой Армении, убивать и грабить местное население, а теперь держит в блокаде 120-тысячное население Нагорного Карабаха.

А мировое сообщество продолжает выступать с заявлениями.

Например, представитель Госдепа США Нед Прайс «очень определенно» заявил (спасибо за определенность), что «любое нарушение поставок в энергетические инфраструктуры может привести к гуманитарному кризису, особенно в зимние месяцы. Если это делается преднамеренно, то превращение гражданского населения Нагорного Карабаха в мишень — недопустимо».

А не пора ли широко открыть глаза, и очень определенно заявить, что Азербайджан — террористическое государство, агрессор, в отношении которого нужно применить санкции.

Из заявления господина Прайса следует заключение: Алиев диктатор, в Азербайджане нет демократии, как в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, следовательно, в Азербайджане также надо установить демократию, иначе эта страна совсем пропадет, а не оказывать военную помощь.

Кстати, любая помощь Азербайджану — это против Армении и Нагорного Карабаха, даже своего рода поощрение к более активным действиям против армян.

Так что грош цена заявлениям Неда Прайса, если за этим не будут следовать действенные меры.

Хотя, с другой стороны, любые действенные меры США так или иначе будут направлены против стратегического союзника по НАТО Турции, без помощи которой Азербайджан ничего не представляет собой.

Грош цена и заявлению Евросоюза, который призывает Азербайджан обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

«Ограничения такой свободы передвижения причиняют значительный дискомфорт местному населению и вызывают гуманитарные опасения», — говорится в заявлении ЕС.

Как видим, вопрос жизни и гибели армян европейские чиновники деликатно расценивают как дискомфорт. Чтобы вам никогда не испытать такого «дискомфорта».

А чтобы не почувствовать его в разгар эскалации ситуации по вине Азербайджана в нашем регионе, напомним, ЕС заключил сделку с Азербайджаном о снабжении топливом. Это тоже своего рода поощрение Азербайджана к новым экспансивным действиям в отношении Армении и Нагорного Карабаха.

Заметим, как только Азербайджан начал блокировать Лачинский коридор, ЕС поспешил сообщить, что сворачивает свою наблюдательскую миссию на армяно-азербайджанской границе. Просто совпадение? Что-то не верится. А если это делается из-за азербайджанского газа и нефти, получается, что страны ЕС будут греться этой зимой за счет жизни армянского населения Нагорного Карабаха…

И еще. Дабы мир узнал истинное лицо Азербайджана, не пора ли из архивов правоохранительных органов Армении поднять документы о преступлениях азербайджанцев на территории Армении и Карабаха в советский период, хотя срок их давности давно прошел.

Было время, когда Азербайджан широко шагал по армянским магазинам, опустошая их. В богатой нефтью республике простому народу нечего было есть. Вместо благодарности, что позволяем опустошать наши магазины, далекие от цивилизации соседи не только грабили приграничные районы Советской Армении, но имели место и убийства, и похищения людей, и многое другое… Советская власть все это прикрывала, чтобы не допускать межнациональной вражды.

А вражда была. Исключительно со стороны Азербайджана, что и стало причиной Карабахского движения.

Что еще должен сделать Азербайджан в отношении армян, чтобы мир перестал призывать стороны к сдержанности – убивает, отрезает головы, горе-президент этой страны вкупе с турецкой администрацией ежедневно угрожает армянам.

Одно ясно: Алиев своими промахами не только доказывает, что Нагорный Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана, но и приближает день определения статуса Карабаха — не в пользу Азербайджана.

Примечательно, что все, кто в последние дни выступали с заявлениями по поводу блокирования Лачинского коридора, указывают Алиеву, что он не соблюдает принцип эксплуатации коридора, им же подписанного 9 ноября 2020 года. Европе следовало бы запомнить: Алиев не станет уважать и собственную подпись под соглашением о поставках топлива. Конечно, если принудит геополитическая ситуация…