Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил все те страны и международные организации, которые уже отреагировали и соответственно оценили действия Азербайджана по закрытию Лачинского коридора. В то же время премьер-министр считает странным молчание некоторых дружественных стран.

«Я благодарю все те страны и международные организации, которые уже откликнулись и дали оценку политике Азербайджана по закрытию Лачинского коридора и созданию гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. Должен признать, что молчание ряда дружественных стран по этому поводу по меньшей мере странно», — как сообщает «Арменпресс», заявил премьер-министр.

Пашинян полностью поддерживает заявление, принятое Национальным собранием РА 14 декабря, в котором говорится, что в сложившейся ситуации крайне необходимо запустить или перезапустить международные механизмы обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Национальное собрание также призвало Совет Безопасности ООН, сопредседательство МГ ОБСЕ и государства-члены направить в Нагорный Карабах миссию по установлению фактов и мониторинга гуманитарной ситуации. Поручаю нашей дипломатической службе, Министерству иностранных дел, оперативно довести это послание высшего законодательного органа Республики Армения до адресатов», — заключил премьер-министр.

Премьер-министр находится в постоянном контакте с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном с целью оценки развития событий и обсуждения возможных решений.