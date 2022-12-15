Международная правозащитная организация «Freedom House» на своей странице в Twitter коснулась закрытия Азербайджаном Лачинского коридора и прекращение поставок газа в Нагорный Карабах.

Как сообщает «Арменпресс», в публикации, в частности, говорится:

«Мы призываем международное сообщество подтвердить свое содействие переговорам без принуждения. Азербайджан должен прекратить блокировку Лачинского коридора, который является единственной дорогой, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром».

Международная правозащитная организация обеспокоена информацией, что Азербайджан в очередной раз нарушил подачу газа в Нагорный Карабах. «Freedom House» призывает правительство Азербайджана восстановить бесперебойную подачу газа жителям региона.

«Наконец, мы призываем страны Минской группы ОБСЕ и стороны трехстороннего заявления от 9 ноября предпринять все необходимые шаги для обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, включая свободу передвижения», — говорится в сообщении.