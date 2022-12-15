Блокада Нагорного Карабаха равносильна осуждению народа Арцаха на медленную смерть. Как сообщает «Арменпресс», такой пост на своей странице в Twitter разместил полузащитник «Интера», посол доброй воли ЮНИСЕФ Генрих Мхитарян, привлекая внимание международной общественности к ситуации в Арцахе.

«Судьба 30 000 детей в Нагорном Карабахе находится под угрозой. В понедельник Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и с внешним миром, по которой населению Нагорного Карабаха доставляются все товары, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарствами.

В блокаде оказались 120 000 жителей республики, в том числе 30 000 детей. Более того, Азербайджан отключил и подачу газа в Нагорный Карабах. Учитывая, что сейчас зима и температура воздуха ночью опускается ниже 0, такая ситуация подвергает жителей риску замерзнуть до смерти. Это превращается в настоящую гуманитарную катастрофу. Блокада Нагорного Карабаха равносильна осуждению народа на медленную смерть», — написал Генрих Мхитарян.