Группа депутатов Европарламента направила письма председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с призывом предпринять определенные шаги для обеспечения безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», в письме депутаты Петер ван Дален, Франсуа-Ксавье Беллами, Ларс Патрик Берг, Франсуа Альфонси, Фабио Массимо Кастальдо и Андрей Ковачев подчеркнули, что азербайджанцы с утра 12 декабря 2022 закрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Тем самым подвергнув 120 000 армян фактической блокаде и нарушив их право на свободное передвижение.

«Это также означает, что экстренная помощь и продовольствие также не могут быть доставлены в Нагорный Карабах.

Если такая ситуация сохранится, это приведет к неизбежной гуманитарной катастрофе с тяжелыми последствиями. Недопустимо, чтобы под видом природоохранных мероприятий азербайджанская сторона нарушала трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, в частности свои обязательства по обеспечению передвижения граждан, легковых и грузовых автомобилей в обоих направлениях по дороге, известной как Лачинский коридор», — отметили депутаты Совета Европы.

Они подчеркнули, что после подписания заявления 2020 года азербайджанская сторона различными способами создает тяжелые условия для армянского населения Нагорного Карабаха, не гнушаясь и военных провокаций, психологических угроз, срыва газоснабжения в холодных зимних условиях.

Обращаясь к Шарлю Мишелю и Жозефу Боррелю, депутаты отметили: «Мы призываем Европейский Союз использовать свои полномочия для принятия определенных шагов и обеспечения безопасности коренного армянского населения Нагорного Карабаха. Мы не можем допустить, чтобы эта политика угроз и насилия, проводимая Азербайджаном, продолжалась».