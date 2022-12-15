Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, подписанное лидерами Армении, России и Азербайджана, является в равной степени обязательным для всех подписавших его сторон.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь вопроса, что у общественности Армении складывается впечатление, что положения трехстороннего заявления являются обязательными только для Армении, а Азербайджан может его нарушить в любой момент.

«Трехстороннее заявление подписали главы трех стран, а значит, стороны имеют равные обязательства по части его реализации. Ведь лидеры трех стран не только подписали его, но и подготовили его заранее. Другими словами, они договорились о некоторых вещах, которые затем были зафиксированы на бумаге, которая и была подписана. Я думаю, что не стоит сомневаться в том, что этот документ является в равной степени обязательным для сторон», — сказала Мария Захарова.