Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась вопроса тесного военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Как сообщает «Арменпресс», Захарова затронула эту тему в ходе еженедельного брифинга.

«Каждая страна имеет право наладить военное и военно-техническое сотрудничество со странами-партнерами, но мы исходим из того, что это не должно быть направлено против третьих стран и не должно нарушать баланс сил на Южном Кавказе. Мы регулярно доносим этот тезис нашим партнерам в регионе».