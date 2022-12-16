В Нью-Йорке 15 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи Армении Мирзоян коснулся последних развитий в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и разрешения нагорно-карабахского вопроса.

Министр иностранных дел Республики Армения отметил, что максималистские устремления Азербайджана, агрессия против территориальной целостности Армении, продолжающаяся оккупация суверенных территорий Республики Армения и воинственные и антиармянские заявления создают нестабильную ситуацию в регионе, полной проблемами безопасности и гуманитарных проблем. Министр Мирзоян также подчеркнул необходимость репатриации армянских военнопленных и недопустимость политического манипулирования данным вопросом со стороны Азербайджана.

Армянская сторона представила ситуацию, которая сложилась вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора и перекрытия газоснабжения Нагорного Карабаха, подчеркнув опасность гуманитарного кризиса. Была подчеркнута важность адекватного и адресного реагирования международных структур, в частности, соответствующих органов ООН, а также осуществления действенных шагов в целях исключения возможной гуманитарной катастрофы.