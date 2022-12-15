В карте полетов авиакомпании FLYONE ARMENIA 15 декабря добавилось еще одно европейское направление: состоялся первый регулярный рейс компании в Милан. Прямые рейсы Ереван-Милан-Ереван будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе авиакомпании, открытие рейсов в Милан имеет большое значение для FLYONE ARMENIA. Церемония открытия рейса состоялась в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Символическую ленту перерезал председатель правления авиакомпании FLYONE ARMENIA Арам Ананян.

«Запуск регулярных прямых рейсов в Милан — важное и ожидаемое событие. Мы расширяем европейскую географию полетов, и я уверен, что в будущем мы будем радовать наших пассажиров, предлагая возможности путешествовать по новым и интересным направлениям. Желаю вам хорошего и безопасного полета с FLYONE ARMENIA», — сказал Арам Ананян.

Любая информация о билетах и дополнительных услугах FLYONE ARMENIA в Милан и другие направления доступна на сайте www.flyone.am или в мобильном приложении, Google App или App Store, а также в офисах наших партнеров в сфере туризма.

Авиакомпания FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) основана в 2021 году. В октябре 2022 года компания стала лидером армянского рынка по количеству перевезенных пассажиров.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A319. Они соответствуют всем стандартам безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA.

Авиакомпания FLYONE ARMENIA выполняет прямые рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Тбилиси, Екатеринбург, Стамбул, Тель-Авив, Бейрут.