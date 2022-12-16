Европейский суд по правам человека принял решение по поданному вчера Арменией требованию о применении промежуточных мер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Офис представителя по международным правовым вопросам.

Суд решил дать Азербайджану время до понедельника, 19 декабря, 16:00 (по французскому времени) для ответа на требование Армении, после чего суд вынесет окончательное решение.

14 декабря Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя применения промежуточных мер в отношении Азербайджана и принуждения последнего разблокировать Лачинский коридор.