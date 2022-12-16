Действующий чемпион мира сборная Франции стала вторым финалистом завершающегося в Катаре мирового первенства по футболу. В напряженном и интереснейшем полуфинале подопечные Дидье Дешама одолели авторов главной сенсации нынешнего турнира марокканцев, до этого оставивших не у дел грозных на их фоне бельгийцев, испанцев и португальцев.

На сотворение еще одной сенсации представителям североафриканского королевства не хватило запаса прочности и, конечно же, фарта.

А ведь никто не скажет, что в противостоянии с чемпионами мира скромная до недавнего времени сборная Марокко не заслужила восхищения и аплодисментов.

У футболистов этой страны просто перешкаливали амбиции и желание победить, но, к сожалению, они не были подкреплены мастерством.

В противном случае еще один сюрприз был бы неминуем, поскольку выглядели марокканцы весьма достойно, а порой и откровенно подавляли.

Только вот с последним пасом и завершающим ударом были явные проблемы, которые, на мой взгляд, возникали от слишком большого желания победить и стремления атакующих игроков покрасоваться. Возникало впечатление, что каждый из них стремился в одиночку стать именно тем героем, которого будут прославлять нынешнее и грядущие поколения.

От этого некоторые футболисты с большим нежеланием делились с партнерами с мячом в тех ситуациях, когда это не просто напрашивалось, но и требовалось. Не будь этого фактора французы, наверно, столкнулись бы с весьма серьезными проблемами.

Ну и конечно сборной Франции очень помог быстрый гол-красавец, забитый уже на 5-й минуте Тео Эрнандесом и позволивший «трёхцветным» чувствовать себя спокойнее.

А окончательный счет на 79-й минуте установил Рэндал Коло Муани, для которого этот гол стал первым за национальную команду. А сборная Марокко пропустила на этом чемпионате первые голы после метких ударов соперников (в игре с канадцами они сами поразили собственные ворота).

В любом случае, сборная Марокко — открытие нынешнего чемпионата. Этого у них уже не отнимешь. Им явно не хватило опыта, позволяющего принимать эффективные решения в решающей игре. Это тоже объяснимо и понятно. Первый блин, как известно, комом. Только трудно сказать — когда в следующий раз марокканцы окажутся в шаге от финала чемпионата мира и учтут ли нынешний горький опыт поражения от сборной Франции?

И все же, магрибцы (то есть марокканцы) еще сохраняют шанс официально войти в анналы мирового футбола. Для этого им необходимо 17 декабря одолеть в матче за 3 место хорватских футболистов, впервые завоевать бронзовые медали чемпионата мира и стать первой в истории африканской сборной, добившейся подобного успеха.

Выход же французов в финал только придает особый шик и интригу ожидаемому 18 декабря матчу за главный футбольный титул планеты. Аргентина против Франции — такого финала мир еще не видел. Обе сборные дважды побеждали на чемпионатах мира, так что на кону — третий титул одной из этих команд.

А еще мы станем свидетелями дуэли двух лучших бомбардиров текущего первенства — 35-летнего аргентинца Лионеля Месси и 23-летнего игрока сборной Франции Килиана Мбаппе. Они уже забили по 5 голов. Настоящая битва поколений и эпох — уходящая звезда против восходящей.

Кто-то из них через годы наверняка с умилением будет вспоминать предстоящий матч и, возможно, даже назовет его важнейшим в своей карьере. Чисто по-человечески хочется пожелать победы заслуженному ветерану, которому как раз не хватает только этого титула.

А в альбоме у Мбаппе с 2018 года красуется фотография с завоеванным Кубком мира ФИФА, изготовленным, кстати, из золота 18 карат.

Франция становилась чемпионом мира в 1998 и 2018 годах, Аргентина – в 1978 и 1986. Кроме этого, аргентинцы играли в финале чемпионатов мира 1930, 1990 и 2014 годов, а французы получали такой шанс в 2006-м.

Примечательно, что на этом чемпионате сборной Франции еще не приходилось проводить матчи с дополнительным временем и серией пенальти. Аргентине же доводилось — в четвертьфинале они именно в серии пенальти победили со счетом 4:3 сборную Нидерландов.

Полуфинал. Франция – Марокко 2:0

Голы: Тео Эрнандес, 5 (1:0). Рэндал Коло Муани, 79 (2:0).

Историческое достижение Дидье Дешама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал четвёртым тренером в истории, выведшим свою команду в финал на двух мировых первенствах подряд.

Как сообщает Opta, ранее подобного успеха добивались Витторио Поццо (Италия, в 1934 и 1938 годах), Карлос Билардо (Аргентина, 1986 и 1990) и Франц Беккенбауэр (Германия 1986 и 1990).

Стоит отметить, что в 1998 году Дидье Дешам становился чемпионом мира и в качестве игрока французской сборной. В 2000-м он завоевал также золотую медаль европейского первенства.

Рэндал Коло Муани вошел в историю

Автор второго гола французов в полуфинальном матче ЧМ со сборной Марокко Рэндал Коло Муани едва не стал мировым рекордсменом.

Нападающий немецкого «Айнтрахта» первым же касанием мяча поразил ворота соперника на 79-й минуте — через 44 секунды после выхода на замену. Он заменил Усмана Дембеле.

Как сообщает Opta, лишь дважды на мировом первенстве после выхода на замену забивали быстрее — уругваец Ричард Моралес в 2002 году (16 секунд) и датчанин Эббе Санд в 1998-м (26 секунд).

Уго Льорис вошел в тройку самых надежных голкиперов в истории ЧМ

Голкипер сборной Франции Уго Льорис провел в полуфинальном матче со сборной Марокко свой 8-й «сухой» матч в финальных стадиях чемпионатов мира.

По сообщению Opta, в истории чемпионатов мира по этому показателю его превосходят только соотечественник Фабьен Бартез и англичанин Питер Шилтон, отстоявшие свои ворота на замке в 10 играх.