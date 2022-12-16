Азербайджан, нарушая нормы международного права и международного гуманитарного права, продолжает удерживать в плену 33 пленных (Азербайджан на данный момент подтверждает пленение 33 человек). Омбудсмен Армении регулярно на встречах и обсуждениях с международными партнерами и с аккредитованными в Армении дипломатами поднимает вопрос защиты их прав и скорейшего возвращения.

Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщила ЗПЧ Кристине Григорян.

«Международные партнеры призываются использовать все необходимые инструменты для обеспечения их права на жизнь, абсолютного запрета пыток, принуждения Азербайджана к соблюдению норм международного человеческого права и гуманитарного права и их возвращения на родину. Кроме того, регулярно проводятся встречи и беседы с родными задерживаемых в Азербайджане относительно их прав, оказания социального содействия и других вопросов», — сказала Кристине Григорян.