Председатель правления национальной авиакомпании Flyone Armenia, бывший директор информационного агентства АРМЕНПРЕСС Арам Ананян направил директору агентства Нарине Назарян поздравительное послание по случаю 104-летия со дня основания агентства.

АРМЕНПРЕСС представляет послание Арама Ананяна.

«Уважаемая Нарине, коллеги, друзья, от имени правления национальной авиакомпании Flyone Armenia и от себя лично сердечно поздравляю со 104-летием национального информационного агентства Армении АРМЕНПРЕСС.

Арменпресс был и остается ведущим информационным агентством нашей страны. Для информационного мира это уникальный мост в Армению, который делает каждый удар информационного пульса Армении слышимым уже с помощью мультиязычного и мультиформатного инструментария.

В этом смысле приветствуется Ваше внимание к освещению событий в экономической, туристической и авиационной сферах Армении в частности, которое агентство осуществляет с присущим только ему высоким профессионализмом и самоотдачей.

Особую теплоту моему поздравлению придает тот факт, что я провел вместе с вами в Арменпресс целое десятилетие творческого и профессионального роста– незабываемоедесятилетие.

Сегодня, с особой радостью поздравляя мое дорогое агентствос днем рождения, желаю Арменпресс новых профессиональных высот и безграничного творчества, а Вам и всему коллективу агентства — счастья и новых успехов».