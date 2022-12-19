По инициативе XXIII Международного фестиваля «Ереванские перспективы» нынешний год закрывается эксклюзивным культурным событием — проектом «Formidable! Азнавур, история Легенды». Концертные представления состоятся 19 декабря в концертном зале «Арам Хачатурян» и 20 декабря — в Гюмрийском государственном драматическом театре имени Вардана Ачемяна.

Проведение музыкального шоу в честь Азнавура в Гюмри весьма символично, поскольку этот город после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года всегда находился в центре внимания великого шансонье и армянина.

Зрители погрузятся в атмосферу парижской богемы, во многом сформировавшей Азнавура, который воспел ее в своей знаменитой песне «La Bohème». Рассказ о невероятной истории жизни Шарля Азнавура будет представлен через его самые известные, запоминающиеся и культовые песни, в сопровождении яркого визуального ряда и оригинального сценического оформления.

Постановщиком музыкального шоу является театральный режиссер из Ниццы Жиль Марсала (Gil Marsalla), известный такими своими проектами, как «Piaf! The Show», «Piaf Symphonic», «Paris! The Show» и др. Песни Азнавура, ставшие классикой, исполняет певец Жюль Гризон (Jules Grison) в сопровождении пяти музыкантов.

Благодаря своему уникальному и неповторимому оформлению, а также визуальным материалам, «Formidable! Азнавур, история Легенды» является, пожалуй, самым ярким концертом-спектаклем, посвященным музыкальному наследию великого шансонье. Об этом свидетельствует и высокая оценка международной прессы.

Его считают спектаклем, который не перестает удивлять публику («Operatte Theatre Magazine») и настоящим чудом, которым гордился бы сам Шарль Азнавур («Radio Canada»). Особо высокая оценка была дана исполнителю песен Азнавура Жюлю Гризону, который благодаря своему редкому таланту смог представить целостный образ великого музыканта и человека («Times Square Chronicles»).