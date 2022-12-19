Уже больше недели длится блокада Арцаха. К сотням перекрывших Бердзорский (Лачинский) коридор азербайджанских псевдоэкологов и журналистов присоединяются азербайджанские спецназовцы и полицейские. Они уже и не скрываются, не переодеваются в гражданское. Один из азербайджанских автомобилей предпринял попытку прорваться через блок российских миротворцев, но был остановлен ими.

По коридору могут передвигаться только автомобили российских миротворцев, которые, по некоторым сообщениям, уже несколько раз доставляли в Арцах гуманитарные грузы. Однако этого явно недостаточно для обеспечения всего Арцаха продовольствием и медикаментами, недостаток которых уже довольно сильно ощущается. Не говоря уже о перевозке из Арцаха в Армению тяжело больных.

120 тысяч арцахцев, из коих 30 тысяч детей, 20 тысяч пожилых людей остаются заложниками террористических действий президента Азербайджана Алиева, по очередному указу которого попираются элементарные права людей. Сотни арцахцев, находившихся за пределами своей страны, не могут вернуться домой.

На замену необъятных размеров засланной Алиевым в Бердзор тетке, в порыве «миролюбия» удушившей в своих смертоносных объятиях несчастного голубя, который был призван показать как азербайджанцы «любят» арцахцев, пришла некая расфуфыренная девица, заявившая, что они якобы не блокируют Арцах, а, наоборот, пришли, чтобы «помочь арцахцам» и хотят мониторить Степанакерт. Уже не рудник, а столицу Арцаха.

Вполне в циничном духе официального Баку, предъявляющего претензии западным странам, которые выступили с осуждением его «бесчеловечных и жестоких действий против народа Арцаха, подвергающих риску геноцида более 120 тысяч человек», и потребовали от Азербайджана немедленно и безоговорочно разблокировать Бердзорский коридор.

Примечательно, что западные страны потребовали от Азербайджана выполнения взятых им на себя обязательств — согласно трехсторонней — Россия, Армения, Азербайджан -декларации от 9 ноября 2020г., гарантирующих безопасное передвижение граждан и транспортных средств по Бердзорскому (Лачинскому) коридору.

Официальная Москва тоже вроде как обеспокоена «блокировкой Лачинского коридора» и тоже вроде как настаивает на выполнении вышеназванного трехстороннего заявления. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «при подписании этого соглашения» Армения, Россия и Азербайджан «взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться».

Странно уже то, что г-жа Захарова называет соглашением простое заявление. Еще более странно, что г-жа Захарова всячески уходит от ответов на конкретные вопросы о несоблюдении Азербайджаном взятых им по этому заявлению обязательств — «оставаться на занятых позициях», «вернуть всех пленных» и т.д. Втройне странно, что г-жа Захарова, комментируя ситуацию с блокировкой Бердзорского (Лачинского) коридора, заявляет, что де «оно вызвано разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений».

Как обычно, Москва действия Баку не осуждает, требований к нему не предъявляет. По крайней мере, публично. Что там за кулисами происходит, можно только предполагать, исходя из публичных заявлений. А из этих самых заявлений просто напрашивается предположение, что Москва и Баку действуют в унисон и в нарушение трехстороннего заявления.

Еще одна странность, наблюдающаяся в заявлениях Москвы. С 3 декабря, т.е. с первого дня появления в Бердзорском коридоре азербайджанских псевдоэкологов, Минбороны РФ в бюллетенях о ситуации регулярно сообщало о том, что командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с армянской и азербайджанской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт — Горис, то бишь по Бердзорскому (Лачинскому) коридору.

В одном из бюллетеней указывалось, что 12 декабря азербайджанской стороной заблокирована автомобильная дорога Степанакерт-Горис и что командование российских миротворцев ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт — Горис.

Недоумение вызывал и вызывает сам факт переговоров российских миротворцев с толпой беснующихся псевдоэкологов, а точнее террористов, нарушающих все достигнутые ранее договоренности.

Однако 17 декабря в бюллетене МО РФ появляется фраза, вызывающая уже не недоумение, а подозрение в попытке достичь неких закулисных сделок.

МО РФ заявило, что командование миротворцев ожидает ответов армянской и азербайджанской сторон на предложения по урегулированию ситуации на дороге Степанакерт-Горис.

Что за предложения и чьи? На предмет чего? Кашенского рудника, который, как выясняется, азербайджанцы, им не владеющие, продали Anglo Asian Mining? Статуса Арцаха? «Мирного»договора? Экстерриториального коридора через Сюник? Кто должен ответить — Степанакерт или Ереван?

Степанакерт изначально заявил, что ни на какие уступки не пойдет. Ереван заверяет, что ни о каком коридоре по территории Армении и подписании договора с пистолетом у виска речи быть не может.

В любом случае, подобный подход Москвы означает попытку склонить армянские стороны к неким уступкам, а точнее — к принятию азербайджанских условий. И это есть не что иное, как нарушение вышеназванного трехстороннего заявления, написанного, кстати, президентом РФ Владимиром Путиным. По его же признанию.

Напомню также, что в 20-х числах ноября 2020 г. Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Арцахе, реагируя на доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова о тенденции затормозить выполнение заявления лидеров России, Армении и Азербайджана и «пока подспудные» попытки изменить характер миротворческой операции, заявил: «Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война. И если, не дай Бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках — тех, кто пытается торпедировать эти договоренности».

Что-то изменилось? Что-то, что мы должны бы знать?…

Пока же мы можем в очередной раз констатировать — своей политикой и действиями официальный Баку вновь и вновь лемонстрирует свое нежелание и неспособность гарантировать права и безопасность жителей Арцаха, которых при удовлетворении условий Азербайджана ждет участь армян Сумгаита, Баку, Кировабада, Гадрута, Шуши и других оккупированных азербайджанцами территорий.

А значит и Арцах, и Армения должны удесятерить усилия — политические, дипломатические, военные, экономические — по противодействию геноцидальной политике Азербайджана и обеспечению безопасности армянских государств.

Обращения к международному сообществу возымели действие в плане возобновления отключенного несколько дней назад Азербайджаном газоснабжения Арцаха. Однако Бердзорский коридор остается заблокированным. Власти Арцаха вновь заговорили о необходимости задействования Степанакертского аэропорта, который бездействует из-за угроз Баку сбивать любые самолеты, вылетающие из арцахской столицы.

«Если нам не удастся разблокировать наземную дорогу, нужно будет использовать аэропорт в гуманитарных целях, — заявил омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян. — Но Азербайджан создает препятствия и для воздушного транспорта, угрожая, что любые объекты, вылетающие из Степанакерта, будут уничтожены. Таким образом, мы видим, что Азербайджан блокирует все пути сообщения Арцаха с остальным миром».

Он отметил, что руководство Арцаха «подготовило некоторые сценарии в зависимости от того, насколько критической станет ситуация», но от обнародования подробностей воздержался: «Мы будем действовать соответственно тому, насколько экстремальной станет ситуация, с учетом участия российских миротворцев и посреднических обязательств международных акторов».

Советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян, с 13 декабря проводящий бессрочную сидячую забастовку перед армянским офисом ООН, считает, что международное давление на Азербайджан должно быть усилено. Усиление возможно только путем введения санкций в отношении Азербайджана, к чему и призывают европарламентарии, американские конгрессмены, ряд западных стран, Институт Лемкина по предотвращению геноцида.

Институт Лемкина отмечает, что нынешние события в Бердзорском коридоре и блокада Арцаха не являются изолированными событиями, а «совершаются в рамках более широкой схемы геноцида против Армении и армян азербайджанским режимом». Институт Лемкина еще раз призывает международное сообщество следовать прецеденту, установленному Национальным собранием Франции и Конгрессом Испании, для защиты армянской идентичности в регионе и осудить действия и политику Азербайджана в отношении Армении и Арцаха:

«Санкции против Азербайджана должны быть введены мировыми лидерами, и любое военное финансирование должно быть прекращено без дальнейшего промедления».