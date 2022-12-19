Для обеспечения оперативной связи с населением в Арцахе работает круглосуточная горячая линия. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Информационный штаб Арцаха. «Уже восьмой день Азербайджан продолжает держать закрытой единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией.

1100 человек, среди них 270 несовершеннолетних, не имеют возможности вернуться домой. С учетом ситуации, сложившейся в результате перекрытия дороги, для обеспечения оперативной связи с гражданами работает круглосуточная горячая линия», — говорится в сообщении Информационного штаба.

На горячую линию из Арцаха нужно звонить на номер: 119, з Республики Армения и зарубежья на номер: +374-47-119-119. Граждане могут звонить и сообщать о проблемах, возникающих в результате сложившейся ситуации.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области.

Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом. С 13 декабря Азербайджан прервал и газоснабжение Республики Арцах. Газоснабжение было восстановлено 16 декабря.