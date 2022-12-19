Уже восемь дней как Азербайджан перекрыл единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и с внешним миром, Лачинский коридор. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter напомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уже 8-й день как Азербайджан перекрыл Лачинский коридор. Жители Нагорного Карабаха в этот мороз остались на дорогах, семьи остались по разные стороны блокады. Люди с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинских услуг», — написал Пашинян.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.

С 13 декабря Азербайджан прервал и газоснабжение Республики Арцах. Газоснабжение было восстановлено 16 декабря.