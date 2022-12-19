Конгрессмен США Фрэнк Паллоне и его коллеги обратились к президенту страны Джо Байдену с призывом обеспечить безопасность народа Арцаха.

«Я вместе со своими коллегами направил президенту письмо с призывом принять меры для обеспечения безопасности народа Арцаха, так как Азербайджан заблокировал единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией — Лачинский коридор и поставил под угрозу жизни тысячи людей», — написал Паллоне на своей странице в Twitter.

«Арменпресс» ранее сообщал, что почти 30 конгрессменов во главе с конгрессменом США Адамом Шиффом направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали его предпринять решительные шаги для обеспечения безопасности армянского населения Арцаха. Конгрессмены отметили, что если такая ситуация сохранится, гуманитарная катастрофа станет неизбежной.