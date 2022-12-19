Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) представили на днях очередной выпуск Макроэкономического обзора по шести государствам-участникам банка, включая Армению. Этот доклад является регулярной публикацией ЕАБР, в которой представлен оперативный срез макроэкономической ситуации в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и России, плюс даны оценки ее развития в краткосрочной перспективе.

Обзор также содержит детальную статистическую информацию об основных макроэкономических показателях.

Суперзначимый фактор

Первое, на что указывают аналитики банка, это то, что экономики государств-участников ЕАБР демонстрируют достаточно высокую степень устойчивости и адаптивности к внешнеэкономическому воздействию. По их оценкам, в целом неблагоприятные тренды в глобальной экономике, связанные с ослаблением деловой активности и всплеском инфляции, пока находят весьма ограниченное проявление в экономической динамике стран региона операций ЕАБР.

Лидером роста экономики в регионе операций ЕАБР выступила в текущем году Армения. По предварительным оценкам, рост ВВП нашей страны по итогам 2022 года может составить порядка 12,5%.

«Это будет наиболее стремительный рост экономики, наверно, за последние 15 лет», — охарактеризовал ситуацию руководитель Центра странового анализа Дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов, пояснив, что драйвером такой сильной экономической активности стал всплеск потребительского спроса. Здесь свою роль сыграл значительный поток иностранцев в страну, в первую очередь, из России (в 2,5 раза больше, чем в 2021 году).

«Для 3-миллионной Армении приезд 100 тысяч релокантов с высокой платежеспособностью оказался суперзначимым фактором», — отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Потребительский спрос поддержал и резкий рост денежных переводов. В третьем квартале 2022 г это в среднем примерно 400 млн долларов в месяц, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Однако, по оценкам представителей ЕАБР, потребительский спрос носит временный характер и стабилизируется в 2023 году. Это позволит экономическому росту прийти к своему сбалансированному значению в пределах 4-4,5%.

Как отмечают эксперты, резкий потребительский спрос разогнал инфляцию. Но ее пик (10,3%) пройден в июне и к концу года ожидается, что она составит 9,5%. Постепенное снижение продолжится в 2023 году и приблизится к значению в 4%.

Высокие темпы роста продемонстрировала и отечественная сфера услуг, достигнув в январе-октябре роста 27,9% г/г, то есть год к году. В этом году увеличился также инвестиционный спрос в условиях устойчивого расширения строительства. Достаточно сказать, что объем выполненных строительных работ в январе-октябре увеличился на 14,4% г/г, чему способствовало строительство, финансируемое за счет средств организаций. Более половины объемов строительных работ выполнено в секторах, связанных с недвижимостью, на фоне высоких темпов роста ипотечного кредитования (+32% г/г в октябре). Положительно повлияла на экономическую активность в Армении и сфера промышленности. Промышленное производство увеличилось на 9,9% г/г благодаря росту обрабатывающих отраслей (на 18,1% г/г) — производства строительных материалов, продовольствия, а также основных металлов.

Базовый прогноз в условиях неопределенности

Аналитики полагают, что спад ВВП России в текущем году с высокой вероятностью не превысит 3%, а спад в Беларуси составит около 4,6%, что гораздо лучше весенних прогнозов. Казахстан сохраняет уверенные темпы роста экономики. Деловая активность в Армении, Кыргызстане и Таджикистане стремительно расширялась на фоне появления новых стимулов, в том числе связанных с притоком трудовых и финансовых ресурсов. Судя по прогнозам, за существенным снижением ВВП России и Беларуси далее, то есть в 2023-2024 годах последует медленное, постепенное восстановление.

«Быстро перенастроить цепочки поставок затруднительно, инфраструктурные ограничения сохраняются, бюджетные стимулы могут ослабнуть, а ограничения на технологический импорт могут иметь длительные негативные последствия. И если в Беларуси начало восстановления ВВП ожидается уже в 2023 году с ростом на 0,3%, то в России — в 2024 году. В силу новых шоков, в первую очередь эмбарго ЕС на покупку российских нефти и нефтепродуктов, ВВП России в 2023 году может сократиться на 2%», — указано в Макроэкономическом обзоре.

Что касается Центрально-Азиатского региона и Армении, то здесь аналитики ЕАБР прогнозируют сохранение высоких темпов экономического роста в будущем году. Базовый прогноз для Казахстана — увеличение ВВП на 4,2% в 2023 году. Меры правительства по поддержке экономики, а также расширение производственных мощностей в нефтедобыче перевесят влияние негативных внешних факторов. В Армении же рост экономики в 2023 году примет более умеренный характер — 4,2%, поскольку импульс от релокации в страну трудовых ресурсов и бизнеса будет ослабевать. ВВП Кыргызстана и Таджикистана в 2023 году могут повыситься на 3,7% и 6,5% соответственно.

1 3 - + 1. 2. 3.

Аналитики ЕАБР отмечают, что базовый прогноз является лишь одним из возможных вариантов развития экономики региона. На фоне высокой неопределенности ситуация может развиваться как по более позитивному, так и по более негативному сценарию. Вероятность затяжной и глубокой рецессии в крупнейших мировых экономиках нельзя сбрасывать со счетов. Пока в базовом прогнозе заложена умеренная рецессия в США и еврозоне в 2023 году в пределах 1% ВВП. Однако если реализуется неблагоприятный сценарий, то экономическая активность в странах- участницах ЕАБР в будущем году окажется слабее, чем прогнозируется в базовом варианте.