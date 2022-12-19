Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян уверен, что, благодаря единству, все возникшие трудности будут преодолены. Как сообщает «Арменпресс», такое убеждение Варданян выразил в прямом эфире на своей странице в Facebook, говоря о закрытии азербайджанцами единственной дороги, соединяющей Арцах с миром.

«Мы находимся в блокаде уже 168 часов. Жизнь продолжается, мы движемся вперед, ничего не изменилось в нашем решении. Единственный путь — двигаться вперед так, чтобы сохранить свое достоинство», — сказал Рубен Варданян.

Он рассказал, что накануне был в Мартуни и в Мартакерте, сегодня собирается посетить Аскеран.

«Я уверен, что мы все это преодолеем, будем двигаться вперед. Я вижу, что здоровая часть общества хочет и готова к переменам», — сказал он.

Он подчеркнул необходимость борьбы с безразличием. «У нас нет другого пути, единственный способ преодолеть эти трудности – верить друг в друга, уважать друг друга и вместе двигаться вперед», — заключил государственный министр Арцаха.

С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает держать закрытой единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром — Лачинский коридор, обосновывая это ложными экологическими причинами.