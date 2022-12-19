Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выразил соболезнования в связи с кончиной 10-го председателя Национального собрания Республики Армения Галуста Саакяна.

Как сообщает «Арменпресс», в соболезновании, в частности, говорится:

«Мы с глубокой скорбью узнали о кончине Галуста Саакяна, 10-го председателя Национального собрания Республики Армения.

Все депутаты и сотрудники Национального собрания Республики Арцах и лично я выражаем сочувствие и содействие семье Галуста Саакяна, желаем стойкости и терпения родным, друзьям и коллегам покойного.

Галуст Саакян как государственный и политический деятель внес значительный вклад в становление и развитие парламентской дипломатии РА.

Сожалеем, что из-за блокады Арцаха делегация НС и я не сможем участвовать в церемонии похорон Галуста Саакяна».

Ранее «Арменпресс» сообщал, что скончался бывший председатель Национального собрания Армении, член Совета РПА Галуст Саакян.