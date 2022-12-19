Под руководством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна проходит очередное заседание Совета безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, кроме членов Совета безопасности, на заседании присутствуют президент Республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель Аппарата премьер-министр Араик Арутюнян, вице-спикер НС Рубен Рубинян, министр финансов Тигран Хачатрян, министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян, руководитель фракции НС «Гражданский договор» Айк Конджорян и заместитель министра обороны Карен Брутян.

В начале заседания премьер-министр Пашинян отметил:

«Уважаемый господин Президент,

Уважаемые коллеги!

На очередном заседании Совета безопасности мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе, и военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе.

Прежде чем перейти к вопросам повестки дня, я хотел бы сообщить, что сегодня мы с президентом Республики и с Тиграном Хачатряном, который до сих пор занимал должность министра финансов, обсудили вопрос его назначения на пост вице-премьера. На должность министра финансов будет назначен Ваге Ованнисян, занимающий должность заместителя министра финансов».