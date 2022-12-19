В связи с блокировкой Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией и с внешним миром, в медицинских учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Арцах, по-прежнему приостановлены плановые операции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В настоящее время недостатка в препаратах для оказания первой помощи и медицинских принадлежностях пока нет, но поставки все еще недоступны.

В «Республиканском медицинском центре» Арцаха в отделении реанимации находятся 11 пациентов, 4 из них в критическом состоянии.

В Медицинском центре «Аревик» в отделение интенсивной терапии находятся 10 детей. Один из них в тяжелом состоянии. Врачи Арцаха оказывают необходимую медицинскую помощь, консультируясь со специалистами Армении в онлайн режиме. Министерство здравоохранения Арцаха принимает все возможные меры для надлежащего преодоления ситуации, созданной в связи с блокадой», — говорится в сообщении МЗ Арцаха.