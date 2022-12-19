Министр экономики Армении Ваан Керобян встретился с членами Союза предпринимателей «Манташянц».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве экономики Армении, министр представил общую картину состояния экономики Армении, прогнозы экономического роста, коснулся приоритетов экономики и роста производительности экономики.

«Мы в этом году начали программу модернизации экономики, в рамках которой компании могут закупать оборудование и производственные линии, а государство будет субсидировать или уже субсидирует проценты по лизингу или кредитам. По состоянию на конец ноября 614 компаний уже приобрели оборудование и производственные линии на сумму 42 млрд драмов. Модернизация экономики и повышение общей конкурентоспособности экономики имеет 3 основных направления: модернизация оборудования и производственных линий, привлечение высококвалифицированных специалистов, модернизация компаний и процессов», — отметил Ваан Керобян.

Министр также ответил на вопросы участников встречи.