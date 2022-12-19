Возбуждено уголовное дело в связи с блокировкой Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила генеральная прокуратура Арцаха.

«С 12 декабря текущего года группа граждан Азербайджана, выдающих себя за защитников окружающей среды, под ложным предлогом незаконно заняла дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, тем самым остановив движение и перерезав единственную связь граждан Арцаха с внешним миром. Также на два дня Азербайджан преднамеренно прекратил подачу газа, поступаемого в Арцах из Армении.

В связи с указанными инцидентами, Генеральная прокуратура Республики Арцах незамедлительно возбудила уголовное дело, в рамках которого фактические данные, полученные посредством следственных мероприятий, в том числе оперативно-розыскных, осуществленных Службой национальной безопасности Арцаха, доказали, что:

— Подавляющее большинство граждан Азербайджана, организовавших захват автодороги Степанакерт-Горис, являются бывшими или действующими сотрудниками спецслужб;

— Поднимаемая экологическая проблема используется как попытку оправдать собственные действия и придать им обоснованный вид;

— Азербайджан преследует цель подорвать основы экономики Республики Арцах, лишив население источников дохода и рабочих мест;

— Действия граждан Азербайджана противоречат положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и отмеченному в нем статусу-кво;

— Граждане Республики Арцах, как коренной народ и правопользователи этой территории в соответствии с международным правом, имеют право управлять, распоряжаться и пользоваться землей, окружающей природной средой и недрами этой территории, что Азербайджан пытается игнорировать и нейтрализовать».