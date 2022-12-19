В реанимационном отделении Медицинского объединения «Аревик» Республики Арцах находятся 10 детей. Один из них в тяжелом состоянии. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство здравоохранения Арцаха.

В сообщении также отмечается, что 11 пациентов находятся в отделении реанимации Республиканского медицинского центра Арцаха, 4 из них в критическом состоянии.

«Арцахские врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, консультируясь со специалистами РА в онлайн режиме. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния пациентов», — говорится в сообщении.

В настоящее время недостатка в препаратах для оказания первой помощи и в медицинских принадлежностях пока нет, но поставки не поступают.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.

С 13 декабря Азербайджан прервал и газоснабжение Республики Арцах. Газоснабжение было восстановлено 16 декабря.