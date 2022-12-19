Советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян, проводящий сидячую забастовку перед офисом ООН в Ереване, требует и ожидает, что вопрос закрытия Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с миром, был бы обсужден на заседании Совета безопасности ООН, благодаря чему можно будет оказать международное давление на Азербайджан на высоком уровне.

Бегларян видит необходимость четких санкций против Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Бегларян высказал в разговоре с журналистами перед офисом ООН.

Бегларян считает, что международную реакцию на закрытие дороги можно оценить частично или полностью положительно, но в целом результат, эффективность он оценивает отрицательно. «Независимо от того, что говорится, что объявляется, очевидно, что это не влияет на поведение Азербайджана. И вот уже 8-й день Азербайджан продолжает полную блокаду и захват в заложники всего народа Арцаха. С этой точки зрения действия международного сообщества я оцениваю как негативные», — сказал он.

Офис уполномоченного Армении по международно-правовым вопросам обратился в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана и обязав последний разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор. ЕСПЧ дал Азербайджану срок до 19 декабря для ответа на иск Армении. Однако Бегларян затруднился сказать, сколько дней ЕСПЧ будет рассматривать пакет и когда вынесет промежуточное решение.

«В то же время уже запущены процессы в Совете Безопасности ООН. Было объявлено, что по инициативе Франции, среди прочих, в закрытом формате обсуждался и вопрос Арцаха, в частности закрытия дороги. Ожидаем, требуем, чтобы МИД РА также прилагал усилия в этом направлении, чтобы этот вопрос был подробно обсужден в СБ ООН в открытом формате и в срочном порядке, чтобы и СБ ООН, и члены Совета выразили четкую позицию. Это один из важных форматов, посредством которого можно будет оказать международное давление на Азербайджан на высоком уровне», — сказал Бегларян.

Он считает, что нужно предпринять практические шаги, то есть применить все возможные меры ответственности по отношению к Азербайджану и к властям Азербайджана. «Без четких мер ответственности, санкций, я уверен, режим Алиева не успокоится. И эта безнаказанность будет постоянно порождать новые преступления», — подчеркнул советник госминистра Арцаха.

«Однако, прискорбно, что на этом фоне, когда необходимы санкции, 17 декабря в Бухаресте с Алиевым подписывается соглашение об энергоснабжении, которое является очень крупной программой», — сказал Бегларян.

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