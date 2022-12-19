Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратился к военным действиям на армяно-азербайджанской границе 13 сентября и к ответным действиям организации. Зась подчеркнул, что ОДКБ провела быструю и эффективную работу в этом направлении, приняв ряд важных решений.

Как сообщает «Арменпресс», на заключительной ежегодной пресс-конференции Зась отметил, что в текущем году был установлен уникальный рекорд по количеству заседаний Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ созывалось 5 раз для обсуждения актуальных вопросов. Это впервые в истории нашей организации. Заседание созывалось трижды по просьбе премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Ситуация на армяно-азербайджанской границе обсуждалась на внеочередных заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ. По поручению глав государств была разработана мониторинговая миссия под руководством генерального секретаря Организации и начальника Генштаба. Хочу отметить оперативность работ, которые были зафиксированы во время этих сентябрьских событий», — сказал Зась.

По словам Зася, 13 сентября, в день ожесточенных боев на границе Армении и Азербайджана, лидеры государств-членов ОДКБ встретились в онлайн формате, чтобы провести саммит Совета коллективной безопасности, в ходе которого обсудили создавшуюся ситуацию.

«Немедленно было принято решение об отправке в Армению мониторинговой миссии. Буквально через день в Ереване приземлился самолет первой группы мониторинговой миссии. И дальнейшие исследования показали, что мы должны работать там, где нужно действовать быстро и эффективно.

В результате работы этой миссии был подготовлен ряд решений Совета коллективной безопасности о средствах оказания помощи Республике Армения, которые были обсуждены на Сессии коллективной безопасности, состоявшейся в Ереване 23 ноября с. г. Хочу надеяться, что после соответствующих доработок мы выйдем к пакетному принятию двух очень важных взаимодополняющих документов. Речь идет об оказании помощи Республике Армения и заявлении Совета министров иностранных дел ОДКБ в поддержку усилий, направленных на установление мира в регионе Южного Кавказа», — заключил Зась.