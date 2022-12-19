По инициативе различных структур диаспоры армяне Бельгии провели акцию протеста в Брюсселе, требуя от Евросоюза и международного сообщества оказать давление на Азербайджан, чтобы последний открыл соединяющую Арцах с миром единственную дорогу.

Как сообщает Арменпресс, глава европейского офиса “Ай-Дата” Гаспар Карапетян в своем выступлении выразил мнение, что Европа и международное сообщество по-прежнему имеют две “меры”. Международная пресса очень хорошо представила реалии в образной форме, однако ожидание от международного сообщества — это практические шаги.

“Мы требуем от Евросоюза, чтобы были предприняты практические шаги”, — сказал Карапетян, в то же время поблагодарив за то, что делаются осуждающие заявления, требующие от Азербайджана открыть дорогу, соединяющую Арцах с миром.

Он поблагодарил Европарламент за резкое осуждение Азербайджана в последние годы, требуя восстановления прав армян.

“Мы, армяне Арцаха, армяне Армении, армяне Диаспоры, должны быть едины, как бы некоторые ни хотели создать между нами распри. Мы должны сражаться вместе и доказать, что мы здесь, и мы требуем”, — подчеркнул Карапетян.

Участники акции в Брюсселе размахивали флагами Армении и Арцаха, транспарантами с надписью “Остановите азербайджанскую агрессию” и др.

Армяне потребовали от Евросоюза и международного сообщества оказать давление на Азербайджан с целью немедленного открытия Лачинского коридора, принятия конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности армянского населения Арцаха, признания Республики Арцах, создания гуманитарного агентства в Арцахе. Они также потребовали применить индивидуальные санкции в отношении имущества представителей азербайджанских властей, немедленно продлить мандат миссии наблюдателей ЕС.

Среди инициаторов акции протеста были Комитет армян Бельгии, Европейская армянская федерация за справедливость и демократию и другие структуры.